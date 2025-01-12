“السياربي” تتحدى أورلاندو للعودة بنقاط ربع نهائي “الشامبينز ليغ”

يلعب ظهر اليوم الأحد، فريق شباب بلوزداد، مصيره في منافسة دوري أبطال إفريقيا، حينما يلاقي مُضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويدخل “أبناء لعقيبة” المباراة المقرر انطلاقها في حدود الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر. ضمن الجولة الـ 5 من دور المجموعات، بنية الفوز الذي يقربهم من بلوغ ربع النهائي.

ويتواجد الشباب في المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط. على بعد نقطتين من المُضيف أورلاندو، صاحب الوصافة، وعلى بعد 4 خطوات. من المتصدر الأهلي المصري.

ويتعين على رفقاء اسلام سليماني، تحقيق الفوز اليوم من أجل اعتلاء الوصافة، والاحتفال في جولة الختام، أمام الضيف ملعب أبيدجان الايفواري. الذي أُقصي من المنافسة مسبقا بتواجده رابعا بنقطة وحيدة.

ومن الناحية الفنية، فإن جميع العناصر، ستكون رهن إشارة المدرب عبد القادر عمراني، الذي فضل في مباراة الكأس الأخيرة، أمام شباب الزاوية. إراحة عدد من الركائز، تحسبا للاعتماد عليهم. في موقعة “جوهانسبرغ” التي تعتبر منعرجا حاسما. في مشوار الشباب ضمن أغلى المنافسات القارية.