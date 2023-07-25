السياربي تتعرف على منافسها في الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال

تعرف فريق شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن منافسه في الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا 2023.2024.

وسيواجه الشباب، في الدور التمهيدي الثاني، الفائز من مواجهة التي ستجمع بين بو رانجرز السيراليوني ضد ليبيريا شيب الليبيري في الدور التمهيدي الأول.

يجدر الإشارة، أعفى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم شباب بلوزداد، من خوض الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، لمشاركته في آخر 3 نسخ للمنافسة.