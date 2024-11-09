“السياربي” تحقق أول فوز هذا الموسم ولا غالب ولا مغلوب في قمة الجولة الثامنة

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، من تحقيق أول أول هذا الموسم، في الرابطة المحترفة، بعد مرور ثمانية جولات.

بعد أربع تعادلات وهزيمتين سجلها رفقاء القائد، إسلام سليماني، هذا الموسم.

وتمكن أشبال المدرب، عبد القادر عمراني، من الإطاحة بالمستضيف في الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة، ترجي مستغانم، بهدفين دون رد، من توقيع متوسط الميدان، بن غيث، في الدقيقة الـ76 من الشوط الثاني. وفي آخر أنفاس المواجهة، تمكن متوسط الميدان، دعيبش. وليرفع “أبناء العقيبة” رصيدهم للنقطة السابعة، بالمركز قبل الأخير في سلم الترتيب، في إنتظار تسوية المواجهة المؤجلة أمام شبيبة الساورة، في إطار فعاليات الجولة السادسة، من الرابطة المحترفة.

ومن جانبها، تجمد رصيد الترجي، بهذه الخسارة الثانية داخل الديار، والثالثة منذ إنطلاق الموسم، عند النقطة العاشرة، في المركز التاسع في سلم الترتيب.

كما عرفت قمة الجولة الثامنة، بين المستضيف، شبيبة القبائل و إتحاد العاصمة، نهاية بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليرفعا رصيدهما للنقطة الثالثة عشر، في المركز الثالث لكليهما وبفارق الأهداف لصالح الإتحاد ومولودية الجزائر، والتي بدورها، إكتفت بالتعادل السلبي، أمام الضيف إتحاد بسكرة، صاحب المركز الحادي عشر في سلم الترتيب، برصيد تسعة نقاط.