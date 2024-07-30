“السياربي” تدشن ودياتها بتركيا بمواجهة نادٍ إماراتي

يدشّن اليوم الثلاثاء، فريق شباب بلوزداد، سلسلة ودياته في تربص تركيا الذي انطلق الجمعة الماضية، بمواجهة نادٍ إماراتي.

وكشفت إدارة الشباب بأن أشبال الفرنسي مارتيتز. سيلاقون مساء اليوم بداية من الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر (17:00 بتوقيت تركيا) نادي دبا الحصن الإماراتي.

ويرتقب أن تخوض تشكيلة بلوزداد، عدة لقاءات ودية أخرى في تربص تركيا، إحداها أمام اتحاد العاصمة، المنتظر أن يصل في الأيام القادمة إلى تركيا للتربص هناك.