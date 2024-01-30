“السياربي” تستهدف الاقتراب من الصدارة من بوابة “الحمراوة”

سيكون ملعب 5 جويلية 62، مساء اليوم بداية من الساعة 18:00، مسرحا لـ “كلاسيكو” يعد بالكثير بين شباب بلوزداد، والضيف مولودية وهران.

ويدخل “أبناء لعقيبة” مواجهة “الكلاسيكو” المتأخرة عن الجولة الـ 9، من البطولة المحترفة بنية تحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على البطل الشتوي مولودية الجزائر، صاحب الـ 36 نقطة.

وفي حال الفوز فإن الشباب سيصعد إلى وصافة الترتيب العام مؤقتا برصيد 28 نقطة. في انتظار لقاء اتحاد العاصمة (26) غدا أمام شباب قسنطينة، ضمن ذات الجولة.

ولكن أشبال البرازيلي، باكيتا، يملكون لقاء متأخر آخر. عن الجولة الـ 12، أمام مولودية البيض، المقرر الأحد المقبل، وفي حال الفوز في اللقاءين.فإن الشباب سينهي الذهاب بفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر المولودية.

وفي الجهة الأخرى، فإن “أبناء الحمري” الذين يعانون من سوء النتائج في الموسم الجاري. يبحثون عن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب 5 جويلية، يعوضون بها سقوطهم الأخير بملعبهم أمام مولودية الجزائر.

وتتواجد المولودية الوهرانية، في المركز الـ 14 وما قبل الأخير، برصيد 9 نقاط فقط. وتعول على مفاجأة الشباب للعودة إلى الديار بنقاط الأمل.