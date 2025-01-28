“السياربي” تشكل خلية استقدامات وتحدد معايير اختيار المدرب الجديد

أعلنت إدراة شباب بلوزداد، عن تشكيلة خلية استقدامات، يقودها الرئيس مهدي رابحي، إلى جانب تحديد معايير المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق خلفا لعبد القادر عمراني.

وجاءت هذه القرارات، على هامش الاجتماع التشاوري الذي ترأسه مهدي رابحي، أول أمس الأحد، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء. إدارة النادي العاصمي.

والتي أكدت بأن الاجتماع، شهد حضور أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين في رئيس النادي الهاوي. بوعلام بوكروشة، رفقة كل من رشيد أوكالي. بدر الدين بهلول. ومعمر جبور. إلى جانب المدير الفني الرياضي. توفيق قريشي. واللاعب السابق نور الدين نغازي، والمدير العام لشركة الرياضية بالأسهم شباب بلوزداد. بيراف عبد المؤمن.

مشيرة إلى أنه قد تقرر تشكيل خلية خاصة بالاستقدامات، تتكون من 5 أعضاء. برئاسة مهدي رابحي، وبمشاركة توفيق قريشي، ونور الدين نغازي، بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة بدر الدين بهلول ورشيد أوكالي.

كما أوضحت إدارة “السياربي” بأن هذه الخلية تهدف إلى دراسة وتعزيز الصفوف الفنية واللاعبين استعدادًا للمراحل المقبلة.

وعلى صعيد آخر، كشفت إدارة “السياربي” أن ذات اللجنة، عقدت مساء الأحد، اجتماعا لوضع برنامج عمل محدد لنهاية الموسم الحالي.

مبرزة بأن هذا البرنامج سيركز على تحديد المعايير الدقيقة لاختيار المدرب الجديد. الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة. بما يتوافق مع طموحات النادي العريضة وتطلعات أنصاره الكرام.

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