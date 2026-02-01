“السياربي” تضع قدما ونصف في ربع نهائي الكونفدرالية

حقق فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم الأحد، انتصارا مهما في سباقه نحو بلوغ ربع نهائي منافسة كأس الكونفدرالية، وذلك، على حساب المضيف ستيلنبوش الجنوب إفريقي، بنتيجة 0-3.

وانهى الشباب المرحلة الأولى من المباراة التي جرت بملعب “DHL” بمدينة كاب تاون. ضمن الجولة الـ 4 من دور المجموعات لصالحه، بهدف سجله التونسي، علي بن حمودة.

وفي الشوط الثاني انتفض ممثل الجزائر، بتسجيل هدفين خلال آخر 10 دقائق. الأول عن طريق بلحوسيني، في الدقيقة الـ 80، والثاني عن سجله البديل عباسي، في الدقيقة الـ 88.

وبهذا الفوز الرائع والثالث من أصل 4 لقاءات، عزز الشباب صدارته للمجموعة الـ 3 لكأس الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط. ويأتي خلفه نادي أوتوهو الكونغولي بـ 6 نقاط. والذي فاز اليوم ضمن ذات الجولة، بثنائية لهدف أمام سينغيدا التنزاني، صاحب الـ 4 نقاط رفقة ستيلينبوش.

يشار إلى أن شباب بلوزداد، وضع قدما ونصف في ربع نهائي المنافسة القارية، قبل مواجهته المضيف سينغيدا بلاك ستارز التنزاني، يوم الـ 8 فيفري الجاري، في الجولة الـ 5. ليستقبل في جولة الختام أوتوهو الكونغولي، في الـ 15 من الشهر ذاته.