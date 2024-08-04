“السياربي” تعزز سلسلة ودياتها بتركيا بمواجهة رابعة

قرر الطاقم الفني لفريق شباب بلوزداد، بقيادة الفرنسي كورنتين مارتيز، برمجة مباراة ودية رابعة في إطار تربص الفريق المقام بأعالي “كورتيبي” التركية.

وكشفت إدارة “السياربي” بأن رفقاء حسين سالمي، سيلاقون اليوم الأحد. النادي الأهلي البحريني” بداية من الساعة 14:30 بتوقيت الجزائر والساعة 16:30 بتوقيت تركيا.

وقبل ذلك، دشّن شباب بلوزداد، سلسلة ودياته في تركيا. بفوز على نادي دبا الحصن الإماراتي، بهدف يتيم، الأربعاء الفارط، قبل التعادل سلبيا، أمس السبت، أمام مس رفسان الايراني.

على أن يختتم الشباب ودياته في تربص تركيا، الذي دخل أسبوعه الثاني. يوم الخميس المقبل، 8 أوت الجاري، بمواجهة نادي الخالدية البحريني.

