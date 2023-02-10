السياربي تفتتح مشوارها في دور المجموعات لرابطة الأبطال بمواجهة الزمالك

يواجه شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، نظيره الزمالك المصري، لحساب الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا.

وسيحتضن ملعب القاهرة الدولي المواجهة، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي، وبقيادة ثلاثي التحكيم سنغالي بالحكم الرئيسي عيسى سي وحاجي مالك سامبا كحكم مساعد أول ونهى بنغورا كحكم مساعد ثان.

كما سيكون اللقاء منقولاً عبر قناتي بيين سبورت 4، و بيين سبورت 5 ماكس.