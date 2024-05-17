السياربي تفرض التعادل أمام السياسي والحمراوة تنعش أمال البقاء

أسفرت الجولة 27 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج مفاجأة التي حققها الفرق التي تبحث عن ترسيم البقاء في حظيرة الكبار.

وفاز مولودية وهران برباعية كاملة أمام الضيف وفاق سطيف في اللقاء الذي جرى بملعب أحمد زبابة بمدينة الباهية وسط حضور كبير جدا من الأنصار الأوفياء.

و أنعش فريق الحمراوة أماله في البقاء بنسبة كبيرة بعد تحقيق الفوز أمام نادي من عيار الوفاق السطايفي.

في حين انتهت القمة الكروية بين شباب قسنطينة وضيف شباب بلوزداد بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة من إمضاء القائد ديب من جانب السياسي والعوافي من جانب السياربي.

كما فاز فريق جمعية الشلف بأربعة أهداف مقابل واحد، في حين انتهى اللقاء بين المستضيف مولودية البيض وشبيبة القبائل بالتعادل الايجابي.

النتائج كالتالي:

ج الشلف 4 - 1 إ خنشلة

م وهران 4 – 1 و سطيف

ش قسنطينة 1 – 1ش بلوزداد

م البيض 1 – 1 ش القبائل

ن بن عكنون 2 – 1 إ بسكرة

ش الساورة 2 – 1 ن بارادو

ا واد سوف 0 – 2 ن مقرة