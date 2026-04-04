“السياربي” تكشف المرشحين لجائزة لاعب الشهر

كشفت إدارة شباب بلوزداد، عن هوية قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في شهر مارس الماضي، والتي تحمل اسم أسطورة النادي الراحل، حسن لالماس.

وخلال شهر مارس المنقضي، خاض النادي البلوزدادي، 6مباريات، حقق خلالها ثلاث إنتصارات، وتعادلين، وتلقى هزيمة واحدة.

ورشحت إدارة “السياربي” أمام أنصارها 5 أسماء مثلما جرت عليه العادة. للفوز بالجائزة الرمزية، يتقدمها التونسي علي بن حمودة، الذي سجل ثنائية مارس الفارط، منها هدف من ركلة جزاء.

كما ضمت القائمة القائد، عبد الرؤوف بن غيث، الذي سجل هدفا من ركلة جزاء وصنع آخرا. إلى جانب اسلام بلخير، الذي تألق بدوره بهدف وتمريرتان حاسمتان، بالإضافة إلى الثنائي يوسف لعوافي، ولطفي بوصوار، بهدف لكل منهما.