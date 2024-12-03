“السياربي” تكشف مخططها المستقبلي وتعد بتسريع إنجاز مركز التكوين

كشفت إدارة شباب بلوزداد، في بيان مطول اليوم الثلاثاء، عن مخططها المستقلبي، الرامي إلى إعادة الفريق سريعا، إلى طريق النجاح.

وأبرزت إدارة “السياربي” في بيان وجهته لأنصارها، بأن الشباب يستمد قوته من شغفهم ووفاءهم. وأن الجميع في النادي يلعم تطلعات الجماهير، بما يليق بتاريخ وطموحات الشباب.

وفي هذا الصدد، أبدت الإدارة البلوزدادية إلا أن تشارك أنصارها الخطوط العريضة لرؤيتها والإجراءات القادمة لتعزيز مكانتنا وبناء مستقبل طموح.

مبرزة بأنه وبالرغم من البداية الصعبة، إلا أن فرص تحقيق النجاح لا تزال قائمة. والجميع على يقين من أنه من خلال الجهود الجماعية والإجراءات المناسبة. سيعود الفريق سريعًا إلى طريق النجاح وتحقيق الأداء الذي يليق بتوقعات الأنصار.

كما أكدت بأنه قد تم تعزيز مجلس الإدارة مؤخرا، بهدف إجراء تحليل معمق للأداء الحالي لتحديد نقاط القوة والضعف. واللجوء إلى خبراء إضافيين من خارج المجلس إذا لزم الأمر لتلبية المتطلبات والتحديات المحددة إدماج كفاءات جديدة من مجالات متنوعة.

مشيرة إلى أنها تسعى أيضا، لتحسين الإدارة المالية، من خلال وضع آليات تضمن مزيدًا من الشفافية والمتابعة المالية الفعالة. مع تنويع واستقرار مصادر الدخل لضمان إدارة مالية مستدامة تدامة وصحية.

كما كشفت الإدارة البلوزدادية، عن تدابير عديدة، أبرزها تأسيس إدارة تسويق احترافية، تتضمن عدة نقاط، وأخرى في الاتصال الاحترافي، إلى جانب التطوير التكنولوجي لفائدة الأنصار.

واعدة مقابل ذلك، بتسريع إنجاز مركز التكوين، الخاص بالفريق، والذي اعتبرته ركيزة أساسية لضمان خلف رياضي تنافسي ومستدام، مع إطلاق برامج تطوير حديثة للمواهب الشابة بالاعتماد على خبراء ومنهجيات مبتكرة.

وأكدت إدارة الشباب أنها ستسعى لتحسين ظروف الاستقبال، بهدف الاهتمام بالأنصار. وإطلاق مبادرات تهدف إلى الاعتراف بالدور المركزي للمشجعين في حياة النادي وتعزيزه. مع إنشاء تطبيق مخصص لهم يوفر تذاكر الكترونية، اشتراكات، أخبار حصرية.

مشيرة في الأخير، إلى أن الجميع ملتزم بقوة ببناء نادي حديث وطموح ومنافس، قائم على إدارة صارمة ورؤية استراتيجية واضحة وتفعيل جميع الموارد والإمكانيات المتاحة للنادي.