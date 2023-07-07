السياربي تمتع أمام سوسطارة والصراع على البقاء يشتعل

أسفرت منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج صادمة بالنسبة لعدد من الفرق التي تصارع على البقاء في حظيرة الكبار.

فيما أسفرت عن نتيجة منتظرة من قبل الرائد و المتوج بالبطولة شباب بلوزداد، الذي فاز أمام اتحاد العاصمة بثلاثية مقابل واحد.

كما انتهت النتيجة بين المستضيف أمل الأربعاء و الضيف شبيبة القبائل بتعادل مجنون في اخر انفاس المباراة. التي كانت صادمة بالنسبة لأبناء “الزرقا”.

كما حقّق فريق بارادو فوزا مهما أمام مستضيفه شبيبة الساورة ببشار بهدف مقابل صفر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

في حين حقق نجم مقرة فوزا مهما بثنائية أمام اتحاد خنشلة الذي سيعزّز من إمكانية بقائه في القسم الأول.

وجاءت النتائج كالتالي:

أ الشلف 3 – 2 ش قسنطينة

ش بلوزداد 3 – 1 ا الجزائر

و سطيف 1 – 2 م البيض

ش الساورة 0 – 1 ا بارادو

م الجزائر 1 – 0 م وهران

ن مقرة 2 – 1 ا خنشلة

م الأربعاء 1 – 1 ش القبائل

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