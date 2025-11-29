“السياربي” تنهار بثلاثية في شوط واحد أمام أوتوهو الكونغولي

انهى ممثل الجزائر، في منافسة كأس الكونفدرالية، نادي شباب بلوزداد، الشوط الأول من مواجهته، اليوم السبت، للمضيف نادي أوتوهو الكونغولي، متخلفا في النتيجة بـ 3-0.

ودخل لاعبو “السياربي” المباراة التي يحتضنها ملعب “ألفونس ماسيمبا-ديبات” بمدينة برازافيل، ضمن الجولة الـ 2 من دور المجموعات، بقوة في أول 5 دقائق، ولكنهم تلقوا هدفا مباغتا في الدقيقة الـ 12، عن طريق جيوردي نديكيت.

وهو الهدف الذي منح أصحاب الديار الثقة، وجعلهم يضغطون بقوة على الدفاع البلوزدادي، حيث أنقذ الحارس فريد شعال، هدفين محققين.

وتواصل ضغط الكونغوليين، أمام أداء باهت لـ”أبناء لعقيبة”. ليأتي ثاني الأهداف عن طريق المالي ديالو، في الدقيقة الـ 26.

وبعدها بـ 3 دقائق فقط، عاد زميله ايلينغا قوسيم، ليسجل ثالث الأهداف، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لينتهي الشوط الأول، بتأخر مفاجئ لـ”السياربي” التي حققت فوزا رائعا في مستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية. بنتيجة 2-0 أمام سنيغيدا بلاك ستارز التنزاني، الأسبوع الماضي. بينما سقط أوتوهو، أمام المضيف ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بنتيجة 1-0.