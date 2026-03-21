“السياربي” تُراهن على الإطاحة بـ “المصري” ومواصلة الحلم القاري

يخوض مساء اليوم السبت، فريق شباب بلوزداد اختبارا حاسما، عندما يستقبل المصري البورسعيدي بملعب “نيلسون مانديلا”، بداية من الساعة 20:00، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت تشكيلة “السياربي” قد عادت بتعادل ثمين استقر على هدف لمثله. في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الفارط، بملعب “السويس” بالاسماعيلية. الأمر الذي يمنحها أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم مساء اليوم.

وحسابيا، يحتاج أشبال المدرب سيد راموفيتش، للتعادل السلبي، من أجل العبور إلى ربع نهائي الكونفدرالية. ولكن طموحهم أكبر ويتمثل في تحقيق الفوز وتأكيد قوتهم في المنافسة القارية.

أما من الناحية الفنية، فإن الفريق سيفتقد لخدمات الثنائي المصاب. شعيب كداد وفريد الملايلي، بينما ستعرف التشكيلة عودة نوفل خاسف، الغائب عن موقعة الذهاب بسبب الإصابة.

كما سيستفيد المدرب سيد راموفيتش، من عودة الثنائي ايهاب بلحوسيني. والقائد عبد الرؤوف بن غيث، بعدما غابا عن مواجهة الأربعاء الفارط، أمام أولمبي الشلف، في البطولة المحلية بسبب العقوبة.

هذا ويرتقب أن يسجل أنصار “السياربي” حضورا قويا في مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا” على الرغم من تزامن المباراة مع ثاني أيام عيد الفطر. حيث يعول الأنصار على دفع الفريق نحو حسم التأهل ومواصلة المشوار بثبات.