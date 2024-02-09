“السياربي” فشلت في التعاقد مع لاعبين برازيليين لهذا السبب !

كشفت إدارة شباب بلوزداد، بأنها كانت قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع لاعبين اثنين برازيليان في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن تسقط الصفقتين في الماء في الأخير.

وفي بيان نشرته اليوم الجمعة، دفاعا عن نفسها من الانتقادات التي لاحقتها من طرف الأنصار بسبب الميركاتو الشتوي. قالت إدارة الشباب إنها تواجدت في اتصالات متقدمة مع لاعبين برازيليين “غوستافو” وسط ميدان دفاعي و”جيوفاني” صانع ألعاب.

مبرزة بأن الصفقتين لم يكتب لهما التمام. بسبب القانون الذي صادق عليه المكتب الفيدرالي القاضي بعدم السماح لأي نادي بانتداب لاعب أجنبي فوق سن 30 عامًا. ووجوب مشاركته مع فريقه الوطني المحلي أو فريق أقل من 23 سنة.

كما أبرزت في المقابل، بأن الثنائي غوستافو وجيوفاني، فاز بكأس العالم لفئة أقل من 17 سنة مع البرازيل تحت قيادة المدرب “ماركوس باكيتا”.