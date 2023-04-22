السياربي في مهمة الإطاحة بـ صن داونز وحسم التأهل مبكراً

يستقبل شباب بلوزداد، سهرة اليوم السبت، خصمه في ذهاب الدور الربع لرابطة أبطال إفريقيا، مالمودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وسيحتضن المواجهة، ملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة 20.00 مساءً، بقيادة الحكم الرئيسي الكيني، بيتر واويرو كاماكو.

وبمساعدة الحكمين الأول والثاني، سورو فاتيسوان من ليسوتو، و جيلبير كيبكوش شيريوت من كينيا.

كما ستكون المواجهة منقولة عبر قناة بيين سبورتس 6 hd، بتعليق حفيظ دراجي.