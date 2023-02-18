السياربي في مهمة الانفراد بصدارة المجموعة عند استقباله للترجي

يستقبل شباب بلوزداد، أمسية اليوم السبت، خصمه الترجي التونسي، برسم مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا.

والتي سيحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

وستكون الفرصة مواتية للسياربي، للانفراد بصدارة المجموعة، والتأكيد بعد الفوز المحقق ضد الزمالك المصري.

للإشارة، تعادل المريخ السوداني ضد الزمالك المصري، أمس الجمعة، ليتجمد رصدهما لنقطة وحيدة من مبارتين.