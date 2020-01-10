السياربي في مُفاوضات مُتقدمة مع خليفة عمراني

أوضح شرف الدين عمارة، المدير العام لشركة “مادار”، بأن شباب بلوزداد سيحسم الأمور مع خليفة عمراني، في الساعات القليلة القادمة.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”نحن في مُفاوضات مُتقدمة مع خليفة عبد القادر عمراني، وسنحسم الأمور معه في الساعات القادمة.

وأضاف :”المُكلف بالقطب الرياضي، يعمل من أجل إختيار التقني القادر على قيادة سفينة فريقنا الى بر الأمان، خلال هذا الموسم”.

وأشار توفيق قريشي، من جهته، بأنه يمتلك خيارات مُتعددة، وبأن الإدارة عازمة على توفير كل الظروف ليواصل زملاء سعيود تألقهم.