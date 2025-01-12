“السياربي” منهزمة في شوطها الأول أمام أورلاندو الجنوب إفريقي

أنهى فريق شباب بلوزداد، شوطه الأول من مباراته الجارية اليوم الأحد، أمام المضيف أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقي، متخلفا في النتيجة بهدف يتيم.

وسجّل أصحاب الديار، الهدف الوحيد في المرحلة الأولى. عن طريق اللاعب موفوكينغ، عند الدقيقة 20، بعد كرة مرتدة من الحارس زغبة.

وبهذه النتيجة، يتجه الشباب نحو توديع دور مجموعات “الشامبينز ليغ”. حيث اتسع الفارق بينه وبين أورلاندو بيراتس، إلى 5 نقاط كاملة، و6 على الأهلي المصري صاحب الصدارة.