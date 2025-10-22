“السياربي” و”السياسي” مرشحان لجائزة نادي السنة في إفريقيا

رشّح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” كل من شباب قسنطينة وشباب بلوزداد، للتتويج بجائزة نادي السنة.

واختارت الهيئة الإفريقية، حسبما جاء في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” 10 أندية للفوز بجائزة الأفضل في سنة 2025.

وشهدت قائمة الترشيحات تواجد “السياسي” و”السياربي”. إلى جانب كل أسيك ميموزا الايفواري، وبيراميدز المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ونهضبة بركان المغربي، المتوج بلقب كأس الكونفدرالية.

بالإضافة إلى سيمبا التنزاني، منشط نهائي كأس “الكاف”، والهلال السوداني. ناهيك عن منشط نهائي “الشامبينز ليغ” ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومواطنيه أورلاندو بيراتس، ونادي ستيلينبوش.

يشار إلى أن شباب قسنطينة، بصم على مشوار بطولي في منافسة كأس “الكاف” وبلغ نصف النهائي، بينما انتهى مشوار شباب بلوزداد، في دور مجموعات دوري الأبطال.