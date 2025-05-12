“السياربي” و”العميد” في صدام حاسم و”الكناري” يترقّب

تُختتم اليوم الإثنين، الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة لكرة القدم، باجراء 3 لقاءات تحمل أهمية كبيرة في صراع التتويج والبقاء على حد سواء.

وستكون الأنظار مصوّبة نحو ملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي. والذي سيكون مسرحا لقمة مثيرة، بين المتصدر بـ 45 نقطة والوصيف شباب بلوزداد بـ 43 نقطة.

وأجمع المتتبعون لشؤون الكرة الجزائرية، أن الفائز بالداربي العاصمي. سيقطع شوطاً كبيراً نحو التتويج بلقب الموسم الجاري. ولو أن “العميد” يملك لقاءً متأخرا. أمام الجار الآخر اتحاد العاصمة عن الجولة الـ 22.

من الناحية الفنية، فإن المولودية ستستفيد من جميع أسلحتها في مواجهة اليوم الحاسمة. بعد عودة كل المصابين في صورة بايزيد والحارس رمضان عبد اللطيف.

بينما سيفتقد “أبناء لعقيبة” لـ 3 كوادر أساسية بداعي العقوبة. ويتعلق الأمر بكل من الهداف أيمن محيوص، والقائد عبد الرؤوف بن غيث، إلى جانب نوفل خاسف.

كما تبقى مشاركة المدافع المحوري، شعيب كداد، محل شك، بسبب الإصابة التي تلقاها في تربص المنتخب المحلي الأخير.

لكن صراع التتويج بالبطولة، قبل 6 جولات عن اختتام الموسم. لن ينحصر بين المولودية والشباب، على اعتبار أن شبيبة القبائل، صاحبة الـ 43 نقطة. تملك حظوظا وفيرة للتتويج أيضا.

وينزل “الكناري” مساء اليوم، ضيفاً ثقيلاً على مولودية البيض. الذي يقدم بدوره مستويات راقية هذا الموسم، ويبحث عن فوز يقرّبه أكثر من “البوديوم”. بينما تسعى الشبيبة للعودة بانتصار وانتهاء الداربي بالتعادل للصعود إلى الصدارة.

وبعيدا عن حسابات التتويج، سيكون متذيل الترتيب، اتحاد بسكرة بـ 20 نقطة. على موعد مع لعب مصيره في البطولة المحترفة. حينما يستقبل أتليتيك بارادو بـ 32 نقطة، ويبقى أبناء “الزيبان” أمام حتمية الفوز، من أجل التمسك في حظوظهم لتفادي السقوط.

برنامج لقاءات اليوم الاثنين:

شباب بلوزداد- مولودية الجزائر (ملعب نيلسون مانديلا سا 17:00) من دون جمهور.

مولودية البيض- شبيبة القبائل (ملعب زكريا المجدوب سا 17:00).

اتحاد بسكرة - أتليتيك بارادو (ملعب 18 فيفري بالعالية) سا 18:00.