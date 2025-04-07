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الرياضة

“السياربي” و”الكناري” يُسيطران على تشكيلة الجولة الـ 21

بقلم محمد لمين صحراوي
“السياربي” و”الكناري” يُسيطران على تشكيلة الجولة الـ 21
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سيطر كل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل على تشكيلة الأسبوع الخاصة، بالرابطة المحترفة لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة، اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية للجولة الـ 21، والمبتورة من 3 لقاءات، أطرافها معنية بالمنافستين الإفريقيتين، كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وسجلت “السياربي حضور 3 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من خاسف وبن غيث ومحيوص، بينما أخذت الشبيبة حصة الأسد، بـ 4 لاعبين، ويتعلق الأمر بالحارس ايدير حديد، إلى جانب الثلاثي، مداني وبوجمعة وبركان.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ 21 على النحو التالي:

الحارس: حديد ايدير (ش القبائل).

الدفاع: كيليان قسوم (م وهران)، نوفل خاسف (ش بلوزداد)، بوعلام مصمودي (ت مستغانم)، أمين مداني (ش القبائل).

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث (ش بلوزداد)، محند سيدري (م البيض)، مهدي بوجمعة (ش القبائل)، إسلام بكير (ا خنشلة).

الهجوم: أيمن محيوص ( ش بلوزداد)، رضوان بركان ( ش القبائل).

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