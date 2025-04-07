“السياربي” و”الكناري” يُسيطران على تشكيلة الجولة الـ 21

سيطر كل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل على تشكيلة الأسبوع الخاصة، بالرابطة المحترفة لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة، اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية للجولة الـ 21، والمبتورة من 3 لقاءات، أطرافها معنية بالمنافستين الإفريقيتين، كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وسجلت “السياربي حضور 3 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من خاسف وبن غيث ومحيوص، بينما أخذت الشبيبة حصة الأسد، بـ 4 لاعبين، ويتعلق الأمر بالحارس ايدير حديد، إلى جانب الثلاثي، مداني وبوجمعة وبركان.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ 21 على النحو التالي:

الحارس: حديد ايدير (ش القبائل).

الدفاع: كيليان قسوم (م وهران)، نوفل خاسف (ش بلوزداد)، بوعلام مصمودي (ت مستغانم)، أمين مداني (ش القبائل).

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث (ش بلوزداد)، محند سيدري (م البيض)، مهدي بوجمعة (ش القبائل)، إسلام بكير (ا خنشلة).

الهجوم: أيمن محيوص ( ش بلوزداد)، رضوان بركان ( ش القبائل).