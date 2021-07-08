السياربي يستنكر تعرض لاعبيه للاعتداء بملعب سطيف

إستنكر فريق شباب بلوزداد تعرض لاعبيه لاعتداءات عقب نهاية مواجهة وفاق سطيف سهرة اليوم الخميس بملعب 08 ماي 1945.

الفريق البلوزدادي نشر بيانا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“تستنكر إدارة شباب بلوزداد، الاعتداء الجبان الذي تعرض له اللاعب، سفيان بوشار، و بعض لاعبي الفريق بعد نهاية مباراة وفاق سطيف، اين إعتدوا عليهم مسؤولي الوفاق، فهد حلفاية وكمال لافي، في الطريق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس في ملعب 8 ماي 45، في صورة لا تشرف أبدا، خاصة وأن الثنائي تصرف بكل وحشية وهمجية ضد اللاعبين..إدارة الشباب، قدمت تقريرا مفصلا بعد هذه الحادثة، التي لا تمت أي صلة بالروح الرياضية، وأخلاقيات الرياضة”.