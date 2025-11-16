السياربي يفوز وديا على شباب الزاوية

خاض تعداد فريق شباب بلوزداد، أمس السبت، مباراة ودية تحضيرية، ضد فريق شباب الزاوية، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

واستغل الطاقم الفني لفريق شباب بلوزداد، فترة التوقف الحالي للبطولة، من أجل خوض هذه المباراة التحضيرية، لابقاء لاعبي الفريق في أتم جاهزيتهم.

وتمكن أشبال المدرب سيد راموفيتش، من الفوز بهذه المباراة التحضيرية، بنتيجة هدف دون رد، من تسجيل اللاعب ايهاب بلحوسيني.

وكانت هذه المباراة، فرصة للطاقم الفني لشباب بلوزداد، من أجل اختبار عدة عناصر، والوقوف على الجاهزية البدنية، والفنية للمجموعة.