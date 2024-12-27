“السياربي” تضمّد جراحها، الوفاق يفرض التعادل على بسكرة والساورة تعود إلى سكة الانتصارات

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، من تحقيق سادس فوز له في الرابطة المحترفة هذا الموسم، بعد إطاحته بأولمبيك آقبو، بهدف دون ردّ، اليوم الجمعة. في إطار مواجهة الجولة الـ15،

وضمّد الشباب بهذا الفوز جراح الخسارة المدوية في المبارة الماضية من رابطة أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري بسداسية مقابل هدف. في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويعود الفضل في الفوز الذي حققه شباب بلوزداد أمام أولمبيك أقبو، للاعب عبد الرحمن مزيان. مسجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الـ78.

ورفع شباب بلوزداد رصيده، بهذا الفوز، للنقطة الـ19 في المركز السادس في سلم ترتيب الرابطة المحترفة.

مع تبقي أربع مواجهات مؤجلة أمام كل من شبيبة القبائل، أتلتيك بارادو، شباب قسنطينة ومولودية وهران.

أما أولمبيك أقبو، فقد تراجع للمركز الـ11 برصيد 17 نقطة. مع تبقي مواجهة مؤجلة في رصيده أمام اتحاد العاصمة.

الوفاق يعود بنقطة من بسكرة

ولحساب الجولة ذاتها، تمكن وفاق سطيف من العودة بنقطة من تنقله إلى بسكرة، عند مواجهته الاتحاد المحلي، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

واختتم النسر السطايفي الشطر الأول من الموسم في المركز الثالث مؤقتا، برصيد 21 نقطة. في انتظار تسوية الرزنامة.

فيما لا يزال اتحاد بسكرة يقبع في المركز الأخير لسلم ترتيب الرابطة المحترفة برصيد 12 نقطة فقط. مع تبقي مواجهة مؤجلة أمام أتلتيك بارادو.

الساورة تعود إلى سكة الانتصارات

وحقق فريق شبيبة الساورة أول فوز له منذ 6 جولات، بعدما تفوق على ضيفه شباب قسنطينة، بهدفين دون رد.

ليرتقي “نسور الجنوب” إلى المركز الـ12 برصيد 16 نقطة. في انتظار تسوية المواجهة المؤجلة أمام مولودية الجزائر.

بينما تراجع “السياسي” للمركز الرابع برصيد 20 نقطة. مع تبقي مواجهتين مؤجلتين في رصيده أمام مولودية البيض وشباب بلوزداد.