السيارة النازية “Mercedes-Benz 770K” في المزاد العلني بأمريكا

تُعرض للبيع في مزاد علني سيارة “أدولف هتلر”، من نوع “مرسيدس بنز”، الشهر المقبل في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

ووصفت السيارة بأنها أهم السيارات التاريخية في العالم والتي تعرض في مزاد علني.

وصنعت سيارة “Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen” بناءً على طلب “أدولف هتلر ” وسائقه الشخصي أريخ كاتمك.

وزودت بمحرك سعته 7.7 لتر، يولد قوة 230 حصانا، يمكّنها من بلوغ سرعة 160 كيلومترا في الساعة.

ودخلت السيارة مرآب الزعيم النازي، في أكتوبر عام 1939، لتستخدم كسيارة فاخرة لاستقبال الوفود الأجنبية والمشاركة في الاستعراضات العسكرية.

واستخدمت السيارة لاستقبال الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني خلال زيارته الرسمية لميونيخ.

كما ركبها أدولف هتلر عام 1940 في برلين، خلال استعراض الانتصار على فرنسا.

ويوم 4 ماي عام 1941 في الاستعراض العسكري بمناسبة الانتصار على يوغوسلافيا واليونان.

وفي عام 1945 خدمت “770K Grosser” الفخمة في الشرطة العسكرية الأمريكية، ثم اشتراها أحد رجال الأعمال.

وظلت المركبة تتنقل من مالك لآخر على مدى 70 عاما.