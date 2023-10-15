السياسة العامة للحكومة.. فريق خاص لمتابعة مقترحات نواب المجلس

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى. لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة. من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.

وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى. “لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة. مع موافاته بتقارير مفصلة حولها حتى يتسنى للحكومة الأخذ بما ورد فيها من اقتراحات وتصويب ما تم الاتفاق عليه”.

وثمن بن عبد الرحمان, في سياق ذي صلة, الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث “تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله”, وهو ما انعكس –مثلما قال– على “نوعية الكثير من المداخلات التي اتسمت بالدقة في التحليل”.

بشرى سارة لـ 280 الف موظف

كما كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن رفع التجميد عن الترقية في الوظيف العمومي. والذي جاء تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية.

وفي رده على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة قال بن عبد الرحمان إن 280 الف موظف سيستفيد من الترقية في الوظيف العمومي. وبأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29.6 مليار دينار جزائري.

كما تابع بن عبد الرحمان ان 280 الف موظف الذين سيستفيدون من الترقية في الوظيف العمومي. ممن يستوفون شرط الاقدمية ابتداء من سنة 2024.