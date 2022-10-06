السياسة في الجزائر والولايات المتحدة محور لقاء بعجي مع سفيرة أمريكا
بقلم أسماء.ع
أجرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، اليزابيث أوبين، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي.
كما تدخل المحادثات في إطار لقاءات السفيرة مع القادة السياسيين بالجزائر. وتطرق الطرفان إلى السياسة في الجزائر والولايات المتحدة والعالم.
سعدت بلقاء الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي في إطار لقاءاتي العديدة مع القادة السياسيين في # الجزائر. وقد تحدثنا حول السياسة في الجزائر والولايات المتحدة والعالم. #USinDZ #PolDZ https://t.co/XXaskuulES
— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) October 6, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/GFjyb