السياسيون.. ماجر خسر ما كسبه كلاعب ولازم يروح!

أصبح مصير الناخب الوطني رابح ماجر، الشغل الشاغل لكل الجزائريين، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة على يد فريق مغمور الرأس الأخضر الجمعة الماضي.

السياسيون وبعيدا عن السياسة أجمعوا أن ماجر خسر ما كسبه كلاعب، وهو الذي انهزم في ثلاث مباريات متتالية وطالبوه بالرحيل، على غرار غالبية الجزائريين.

ومن بين هؤلاء السياسيين، موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي قال: “أثبت فشله والسياسة المنتهجة هشة ولا تليق بتطلعات الشعب الجزائري”.

وأضاف: “عمله ليس مع الخضر وإنما مع منتخبات أخرى، لأن المنتخب الجزائري متعلق بكل الشعب الجزائري وبالألوان الجزائرية”.

عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر كشف قائلا: “الكرة الجزائرية بشكل عام أصابها المرض وفيها تراكمات، ماجر صديقي وأخي وهو حلقة في وسط هذا الفضاء التراكمي”.

أما محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة قال: “نطلب من السلطات العليا في البلاد أن تختار للمنتخب الرجل المناسب”.

وتابع: “لازم نجيبو اللي ما يجييش على بطن، لأن مشكلتنا أن الذي يأتي يكون من أجل المال فقط”.

وأضاف: “الرجل الذي عنده النخوة الجزائرية يخرج ويقول نمشي وخلاص وأرض الله واسعة ولكن ماجر تعنت واصطدم مع الشعب الجزائري.. والشعب صعيب”.