“السياسي” أمام فرصة استعادة الوصافة

يحتضن مساء اليوم الاثنين، ملعب الشهيد “حلاوي” بقسنطينة، قمة كروية واعدة بين الشباب المحلي، والضيف اتحاد العاصمة، في لقاء متأخر عن الجولة 24 من البطولة.

ويدخل “السياسي” صاحب المركز الثالث بـ 48 نقطة. المواجهة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 18:00، بنية تحقيق الفوز، واستعادة الوصافة من شباب بلوزداد، صاحب الـ 49 نقطة.

بينما يسعى “أبناء سوسطارة” المتواجدون في المركز الرابع بـ 42 نقطة. بدورهم عن تحقيق الفوز، وتعويض الهزيمة المفاجأة الأسبوع الماضي، أمام نجم بن عكنون، في لقاء متأخر عن الجولة 23.

وعكس “الخضورة” الذين يراهنون على ضمان مشاركة إفريقية الموسم المقبل. فإن الاتحاد، رهن حظوظه بسبب النتائج السلبية المحققة مؤخرا. وفي حال الهزيمة اليوم، فإن الفريق سيخرج نهائيا من سباق ضمان مشاركة قارية.