“السياسي” أمام فرصة تعزيز الوصافة وصدام البقاء بالعاصمة

تعود اليوم الجمعة، عجلة الرابطة المحترفة الأولى، إلى الدوان في جولتها الـ 18، والتي ستكون مبتورة من لقاءين أطرافها معنية بالمشاركة القارية، يتقدمها لقاء شبيبة اتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد أمام مضيفه مولودية وهران.

ويحمل برنامج اليوم في طياته مواجهتين فقط، والتي ستكون انطلاقتهما بداية من الساعة 15:00، على أن تستكمل باقي مواجهات الجولة غدا السبت بلعب 4 لقاءات.

ويحل الوصيف بـ 30 نقطة، نادي شباب قسنطينة، ضيفا ثقيلا على مضيفه هلال شلغوم العيد، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، في فرصة مواتية للنادي القسنطيني، من أجل خطف انتصار جديد يعزز به وصافته ويقلص به الفارق عن المتصدر شباب بلوزداد إلى 4 نقاط.

بينما سيكون ملعب الدار البيضاء بالعاصمة، مسرحا لقمة مثيرة، لا تقبل القسمة على اثنين، بين أتليتيك بارادو، وضيفه أولمبي الشلف، وهي المواجهة التي تعتبر جد مهمة في حسابات البقاء، حيث يمتلك “الباك” 16 نقطة مقابل 20 لـ “لايصو”.