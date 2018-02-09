السياسي تتعثر وتُضيع فرصة تعميق الفارق عن الملاحقين

سقط شباب قسنطينة في فخ التعادل السلبي ضد إتحاد الحراش أمسية اليوم لحساب الجولة 19 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى.

وذلك في اللقاء الذي إحتضنه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وحضره جمهور غفير جدا.

ولم يستطع أشبال المدرب عبد القادر عمراني فك شفرة دفاع الفريق الحراشي لينتهي اللقاء بتعادل سلبي لم يخدم أصحاب الأرض.

الذي كان هدفهم تعميق الفارق عن الملاحقين شبيبة الساورة المُتعادل ومولودية الجزائر المُنهزم في هذه الجولة.

في إنتظار نتيجة لقاء الملاحق الثالث إتحاد العاصمة الجاري حاليا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعكس السياسي تنفست الصفراء قليلا بتعادل اليوم لكنها بقيت في المركز ما قبل الأخير ب 17 نقطة.