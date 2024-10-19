“السياسي” تحقق ثان فوز تواليا و البيض تكتسح مقرة برباعية نظيفة

تمكن نادي شباب قسنطينة، اليوم السبت، من تحقيق ثاني إنتصار في الرابطة المحترفة، بعد الفوز أمام الضيف في الجولة الخامسة، أتلتيك بارادو.

وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث تداول على تسجيل هدفي السياسي في هذه المواجهة، كل من إبراهيم ديب، و مندر طمين، فيما بصم اللاعب رمضاوي، على هدف الزوار الوحيد. ليرفع النادي القسنطيني رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثالث في سلم الترتيب.

فيما يواصل أتلتيك بارادو، نتائجه السلبية، بتسجيله ثالث هزيمة على التوالي. ويتراجع للمركز 14 برصيد 4 نقاط.

ولحساب ذات الجولة، تمكن نادي مولودية البيض، من الفوز أمام الضيف، نجم مقرة برباعية نظيفة، سجلها كل من شحرور، بن شوشة، سراوي، وبلعلام. محققا بذلك الفريق ثاني إنتصاراته هذا الموسم، بعد الفوز في الجولة السابقة، أمام شباب بلوزداد.

ورفع نادي مولودية البيض رصيده للنقطة السادسة بالمركز الثامن في سلم ترتيب البطولة. فيما يحتل نجم مقرة المركز الأخير، برصيد نقطتين فقط.