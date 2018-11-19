السياسي تسعى للإنتفاضة والجياسكا للإقتراب من الريادة

يحل نادي شباب قسنطينة، اليوم الإثنين، ضيفا على فريق شبيبة القبائل، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ12 من المحترف الأول.

ويبحث نادي شباب قسنطينة، عن الإنتفاضة في هذه المباراة، لتعويض خسارته الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من تيزي وزو.

وفي المقابل، يسعى الكناري، للإبقاء على النقاط الثلاثة بميدانهم، قصد تقليص الفارق عن الرائد اتحاد العاصمة، والإقتراب أكثر من ريادة ترتيب البطولة.

وتعد هذه المباراة بندية كبيرة، بالنظر لأهميتها بالنسبة للفريقين، الباحثان عن انهاء مرحلة الذهاب من المحترف الأول بأفضل نتيجة.

يذكر أن هذه المباراة ستجرى بملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة الـ17:45، وستكون منقولة على قناة الجزائرية الرابعة.