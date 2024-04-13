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الرياضة

“السياسي” ثاني المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الجزائر

بقلم فيصل زيان بوزيان
“السياسي” ثاني المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الجزائر
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تأهل نادي شباب قسنطينة، اليوم السبت، إلى نصف نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز أمام نجم بن عكنون بضربات الترجيح، في دور ربع نهائي المنافسة.

وإنتهت المباراة بين “السياسي” ونجم بن عكنون، التي إحتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران، بالتعادل السلبي طيلة التسعين دقيقة والشوطين الإضافيين.

ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء، التي كان بطلها حارس  شباب قسنطينة بوحلفاية الذي تمكن من صد ركلتي جزاء للاعبي النجم.

فيما تمكن حارس النجم بوسدر من صد ركلة جزاء واحدة، لم تكن كافية لـتأهيل فريقه إلى المربع الذهبي لمنافسة الكأس.

وتأهل شباب قسنطينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز بضربات الجزاء بنتيجة 5 مقابل 4.

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