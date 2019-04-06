السياسي راهم معولين وأمام الترجي إن شاء الله رابحين

يحتضن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة أمسية اليوم السبت مباراة ذهاب نالدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بين شباب قسنطينة و الترجي الرياضي التونسي.

وسيكون ممثل الكرة الجزائرية أمام حتمية الرمي بكل ثقله للإطاحة برفقاء الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ورغم أن مهمة أشبال المدرب الفرنسي دينيس لافان لن تكون سهلة أمام حامل اللقب في النسخة الماضية، إلا أن حظوظ كلا الفريقين تبقى متكافئة خاصة وأن ممثل الجزائر غالبا ما خالف التكهنات هذا الموسم على الساحة الإفريقية.

وكان ”الشباب” قد سجل تعثرين في المباراتين الأخيرتين داخل قواعده أمام النادي الافريقي (انهزام 0-1) في الجولة والسادسة والأخيرة من دور المجموعات وتعادل أمام وفاق سطيف (1-1) ضمن الجولة ال25 من البطولة المحلية، وهذا ما جعل ”الشك” يراود أنصار الفريق.