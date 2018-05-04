السياسي على بعد نقطة واحدة من التتويج الرسمي باللقب

فاز شباب قسنطينة أمسية اليوم على ضيفه شبيبة القبائل بهدفين لهدف لحساب الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

ليُصبح أشبال المدرب عبد القادر عمراني على بعد نقطة واحدة فقط من التتويج رسميا بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم.

وتغلب شباب بلوزداد على نادي بارادو في الداربي العاصمي الذي جرى بملعب 20 أوت بالعاصمة بنفس النتيجة ليضمن بقاءه رسميا.

وسحق إتحاد بسكرة ضيفه دفاع تاجنانت برباعية كاملة دون رد في لقاء شهد طرد 3 لاعبين من الفريق الضيف.

وحسم فريق أولمبي المدية داربي متيجة لصالحه ضد ضيفه إتحاد البليدة بثنائية لهدف وحيد ليقترب من ضمان البقاء.