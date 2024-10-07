“السياسي” في مجموعة صعبة و”سوسطارة” أمام طريق مفتوح للتأهل

أسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” عن وقوع ممثل الجزائر الأول شباب قسنطينة في مجموعة صعبة، مقارنة بممثل الجزائر الثاني اتحاد العاصمة.

وتواجد “السياسي” الذي أنهى الموسم الفارط في المركز الثالث محليا. في المجموعة الأولى، رفقة كل من سيمبا التنزالي، والنادي الصفاقسي التونسي. إلى جانب برافوز الأنغولي.

بينما أوقعت قرعة دور المجموعات، بطل نسخة 2023. اتحاد العاصمة. في مجموعة في المتناول، تضم كل من أسيك ميموزا الايفواري، وجراف السنغالي، إلى جانب أورابا يونايتد البوتسواني.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الأولى يومي 26 و27 نوفمبر 2024. على أن تلعب الجولة الثانية ما بين 6 و8 من ديسمبر والثالثة ما بين 13 15 من نفس الشهر.

بينما تقام لقاءات الجولة الـ 4، ما بين 3 و5 جانفي 2025. والخامسة ما بين 10 و12 والسادسة والأخيرة ما بين 17 و19 من نفس الشهر والسنة.

على أن تنطلق مباريات ربع النهائي نهاية شهر مارس 2025. بينما تقام المباراة النهائية لثاني أقوى المنافسات القارية للأندية، شهر ماي من نفس السنة.

وجاءت مجموعات كأس الكونفدرالية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني، الصفاقسي التونسي. شباب قسنطينة، برافوز الأنغولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، الملعب المالي. نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي، لواندا الأنغولي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة. أسيك ميموزا الإيفواري. جراف السنغالي، أورابا يونايتد البوتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك المصري، المصري البورسعيدي، إنييمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي.