السياسي لتضييق الخناق على بلوزداد ومقرة في مهمة صعبة ببشار

تتواصل اليوم الثلاثاء، تسوية لقاءات المحترف الأولى، بإجراء مواجهتين عن الجولتين الـ 19 والـ 20 على التوالي، بعدما لعبت أمس، مباراة متأخرة أخرى بين شباب بلوزداد ومضيفه مولودية وهران.

ويحتضن ملعب رمضان بن عبد المالك، بداية من الساعة 15:45، قمة مثيرة بأهداف متباينة بين شباب قسنطينة، وضيفه أتليتيك بارادو.

ويبحث “السياسي” عن استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق انتصار يصل به إلى النقطة الـ 40، وتضييق الخناق عن المتصدر شباب بلوزداد، الذي تجمد رصيده عند النقطة 45.

بينما يبحث “الباك” صاحب الـ 21 نقطة في المركز الـ 14، عن العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية، وهو المنتشي بنقطة ثمينة حققها الأسبوع الماضي، أمام المتصدر شباب بلوزداد.

أما الصدام الثاني بين شبيبة الساورة ونجم مقرة فلا يقل إثارة عن سابقه، حيث يبحث “نسور الجنوب” عن استعادة توازنهم، بعد سلسلة من النتائج السلبية، جعلت رصيدهم يتوقف عن النقطة الـ 30، في لقاء سيتابعه المدرب الجديد للشبيبة منير زغدود من المدرجات.

بينما يدخل النجم المواجهة المقررة بداية من الساعة 22:00، بنية استغلال وضعية أصحاب الديار، من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الـ 29، للاقتراب أكثر من هدف البقاء.

أما الصدام الثاني بين شبيبة الساورة ونجم مقرة فلا يقل إثارة عن سابقه، حيث يبحث “نسور الجنوب” عن استعادة توازنهم، بعد سلسلة من النتائج السلبية، جعلت رصيدهم يتوقف عن النقطة الـ 30، في لقاء سيتابعه المدرب الجديد للشبيبة منير زغدود من المدرجات.

بينما يدخل النجم المواجهة المقررة بداية من الساعة 22:00، بنية استغلال وضعية أصحاب الديار، من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الـ 29، للاقتراب أكثر من هدف البقاء.