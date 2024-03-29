السياسي والسياربي يتأهلان إلى ربع النهائي الكأس

عرفت مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر تسجيل عدد من النتائج المنتظرة من قبل عدد من الفرق أبرزها شباب بلوزداد وشباب قسنطينة.

وفاز فريق شباب بلوزداد على أولمبيك أقبو بثنائية نظيفة من إمضاء الثنائي مزيان و بن غيث، في المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما فاز فريق شباب قسنطينة بثنائية نظيفة أمام إتحاد عنابة في المباراة التي جرت بملعب 19 ماي 1956 بمدينة بونة.

وسجل ثنائية السياسي كل من المهاجم ديب ابراهيم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 48، في حين بصم أحمد خالدي على الهدف الثاني في الدقيقة 80.

نتائج المباريات:

ش بلوزداد 2 – 0 أ أقبو

إ عنابة 0 – 2 ش قسنطينة