السياسي وجها لوجه ضد النجم الساحلي في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا موسم 2023.20224، عن وقوع ممثل الكرة الجزائرية الثاني في المنافسة شباب قسنطينة، للخصم النجم الساحلي التونسي.

وسيواجه السياسي، النجم الساحلي التونسي، برسم الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وفي حال التأهل للدور الثاني سيلاقي النادي القسنطيني الفائز من مواجهة أسكو كارا الطوغولي ضد الجيش الملكي المغربي.