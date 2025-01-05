“السياسي” و”سوسطارة” لتعزيز الصدارة ومهمة انتحارية للمولودية

سيكون ممثلو الجزائر، في منافستي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا، اليوم الأحد، على موعد مع مهمات متباينة، برسم الجولة الـ 4.

والبداية، من مواجهة شباب قسنطينة، وضيفه برافوس الأنغولي، المرتقبة بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، بداية من الساعة 20:00.

ويحتاج “السياسي” لتحقيق الفوز، من أجل تعزيز صدارة المجموعة الأولى، التي يتقاسمها رفقة ضيفه وأيضا نادي سيمبا التنزاني، بـ 6 نقاط لكل منهم.

ما يجعل النادي القسنطيني، قريبا أكثر من أي وقت مضى، من بلوغ ربع النهائي، قبل حسم الأمور في الجولة الـ 5 أمام الضيف الصفاقسي التونسي صاحب الـ 0 نقطة.

ودائما في منافسة كأس الكونفدرالية، يحل اتحاد العاصمة، متصدر المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط، ضيفا ثقيلا على ملاحقه وصاحب الوصافة، اسيك ميوزا الايفواري، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر.

وفي حال العودة بانتصار من الأراضي الايفوارية، فإن الاتحاد المتوج بنسخة 2023، سيتأهل بصفة شبه رسمية إلى ربع نهائي كأس “الكاف” قبل جولتين عن اختتام دور المجموعات.

أما ممثل الجزائر، في منافسة دوري أبطال إفريقيا، نادي مولودية الجزائر، فسيكون أمام مهمة محفوفة بالمخاطر، حينما يلاقي متصدر المجموعة الأولى. الهلال السوداني، بملعب “شيخا بيديا” بالعاصمة المورتانية نواكشوط، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر.

وتأمل المولودية في الثأر رياضيا من هزيمة الذهاب، أمام ذات المنافس، وتحقيق النقاط الثلاث، التي ستسمح لها بالانفراد بوصافة التي يتقاسمها النادي مع يونغ أفريكانز التنزاني، الأمر الذي يضع الفريق على مشارف بلوغ ربع النهائي.

غير أن مهمة العميد، الذي سيفتقد ديلور وزوغرانا والحارس موساوي، بداعي الإصابة، لن تكون سهلة، أمام الهلال، الذي حقق 3 انتصارات في أول 3 جولات، وسيبحث عن انتصار جديد يؤهله رسميا إلى الدور القادم، قبل جولتين عن اختتام المجموعات.

