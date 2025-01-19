“السياسي” و”سوسطارة” يستهدفان إنهاء مجموعات “الكاف” في الصدارة

يسعى كل من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، ممثلا الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لإنهاء دور المجموعات في صدارة الترتيب، بمناسبة الجولة الـ 6 المقررة اليوم الأحد.

وتأهل “السياسي” و”سوسطارة” مسبقا إلى الدور ربع النهائي من ثاني أغلى المنافسات القارية. إلا أن الرهان يبقى خطف الصدارة، من أجل الاستفادة من أفضلية الاستقبال إيابا في الدور القادم.

وبالنسبة لشباب قسنطينة. صاحب الـ 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى. فسيكون ظهر اليوم، على موعد مع نهائي مصغر أمام المُضيف والوصيف سيمبا التنزاني. صاحب الـ 10 نقاط، حيث يحتاج “السياسي” لتفادي الهزيمة لضمان انهاء هذه المرحلة في الصدارة.

أمام بخصوص اتحاد العاصمة. متصدر المجموعة الثالثة بـ 11 نقطة، سيكون في مهمة أقل صعوبة. حينما يستضيف سهرة اليوم. الوصيف بـ 8 نقاط جاراف السنغالي. ويكفيه التعادل أو الفوز من أجل التأهل في الصدارة.

وبالرغم من أن المباراة تبدو سهلة للاتحاد على الورق. إلا أن الحذر مطلوب أمام منافس سيرمي بكل ثقله، من أجل الفوز ومرافقة “أبناء سوسطارة” إلى الدور القادم.

لاسيما وأن أسيك ميموزا الايفواري، يتطلع للفوز على ضيفه أورابا البوتسواني. وانتظار سقوط جاراف، لخطف الصدارة. على اعتبار أنه يتفوق على نظيره السنغالي في اللقاءات المباشرة بفارق الأهداف.

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