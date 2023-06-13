“السياسي” يبرمج 3 لقاءات ودية وتربصا بالعاصمة

قرّرت إدارة فريق شباب قسنطينة، برمجة 3 لقاءات ودية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قرار الرابطة المحترفة بتأجيل البطولة إلى الفاتح جويلية المقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ”السياسي” عبر فيسبوك، أمس الاثنين، أنه وبعد إعلان الرابطة عن البرمجة الجديدة، سارع الطاقم الفني بالتنسيق مع الإدارة إلى ضبط برنامج للقاءات الودية يتخللها تربص قصير في العاصمة الأسبوع القادم.

وسيواجه وصيف البطولة غدا اتحاد بسكرة، بملعب عبد المالك رمضان بقسنطينة، بداية من الساعة 17:00.

على أن يلعب لقاءين آخرين في تربص العاصمة، بداية بمواجهة شبيبة القبائل، يوم الأحد القادم، الـ 18 جوان الجاري، بملعب 20 أوت بالعناصر، وآخر أمام أتليتيك بارادو، يوم الثلاثاء الـ 20 من نفس الشهر، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.