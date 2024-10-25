“السياسي” يتجاوز الوفاق والساورة تعود لسكة الانتصارات

تمكن النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الجمعة، من تجاوز ضيفه وفاق سطيف، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

وافتتح صانع الألعاب، فتح الله الطاهر، باب التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، مستغلا خطأ فادحا في دفاع الوفاق.

بعدها سجل الجناح الأيسر لوفاق سطيف، عبد الرحمن باشا، هدف التعديل لصالح الزوار في الدقيقة الـ21 وبطريقة رائعة. بعدما توغل وراوغ مدافعين قبل أن يسدد بقوة، محرزاً هدفا جميلا.

وفي الدقيقة الـ37، تمكن متوسط ميدان “السياسي” بلحوسيني، من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض برأسية محكمة.

وبهذا الفوز، ارتقى شباب قسنطينة للمركز الثاني مؤقتا في سلم ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة. فيما تجمد رصيد وفاق سطيف عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

ولحساب الجولة ذاتها، عاد نادي شبيبة الساورة إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة أمام اتحاد بسكرة في الجولة السابقة. وتمكن نادي “نسور الجنوب” من الفوز أمام الضيف مولودية البيض بهدف دون رد من توقيع المدافع، أقاسم في الدقيقة الـ87 عن طريق مخالفة مباشرة.

وإرتقى شبيبة الساورة بهذا الفوز، للمركز الثامن، برصيد سبع نقاط في سلم الترتيب. فيما تجمد رصيد مولودية البيض عند النقطة السادسة في المركز التاسع.