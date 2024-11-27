السياسي يتحدى الصفاقسي لتحقيق انطلاقة موفقة في دور مجموعات كأس “الكاف”

يواجه فريق شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، مضيفه النادي الصفاقسي التونسي، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس “الكاف”.

ويسعى المدرب خير الدين مضوي، وأشباله، لتسجيل انطلاقة موفقة في هذه المرحلة من كأس “الكاف”. من خلال العودة بنتيجة إيجابية من تونس.

ويعول مضوي، على الجاهزية البدنية للاعبيه، وعزيمتهم، في تحقيق هدفهم في هذا اللقاء. رغم إداركه لمدى صعوبة هذه المهمة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، ومضيفه الصفاقسي التونسي، مبرمجة أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساء، بملعب “رادس” بتونس.