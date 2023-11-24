السياسي يتعادل أمام بارادو ومولودية البيض يعود بنقطة ثمينة من مقرة

أسفرت الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج متباينة لمباراتي اليوم الجمعة أبرزها مباراة بارادو والسياسي.

و فشل نادي بارادو في الفوز أمام الضيف شباب قسنطينة في المباراة التي نشطت بملعب الدار البيضاء في بالعاصمة، التي عرفت تواجد انصار الفريقين، كما شهدت تضييع عدد من الفرص من الجانبين.

إلى جانب ذلك، فرض فريق مولودية البيض التعادل أمام نجم مقرة في نفس الجولة، رغم أن الفريق المستضيف يعتبر الأفضل في الوقت الراهن من حيث النتائج.

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