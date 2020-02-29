السياسي يتعثر والنسر السطايفي يواصل التحليق عاليا

تعثر فريق شباب قسنطينة أمسية اليوم السبت ضد الضيف نجم مقرة في الجولة ال20 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، تقدم علي هارون في الدقيقة 32 للضيوف قبل أن يُعدل نسيم يطو للسياسي في الدقيقة ال77.

وبملعب 08 ماي 1945 بسطيف فاز وفاق سطيف على الضيف نصر حسين داي بثنائية دون رد سجلها يوسف لعوافي في الدقيقة ال55 وياسر برباش في الدقيقة ال76.

جمعية عين مليلة تغلبت على الضيف أهلي برج بوعريريج بذات النتيجة، ثنائية “لاصام” سجلها “محمد طيايبة” في الدقيقة ال53 وإبراهيم ذيب في الدقيقة ال72.

إتحاد بسكرة عاد بالفوز من ملعب 24 فيفري 1956 ضد الفريق المحلي إتحاد بلعباس بهدف يتيم سجله اللاعب “هشام مختار” في الدقيقة 62.