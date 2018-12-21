“السياسي” يتعرض لمعاملة سيئة في “أوغندا”!

كشف المناجير العام لنادي شباب قسنطينة، طارق عرامة، بأن فريقه يعاني الأمرين منذ وصوله لـ”أوغندا” إستعدادا لمواجهة “فايبر سبور” المحلي.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”لقد منعونا من التدريبات، ولحد الساعة، لم نجد من يستقبلنا من طرف مُسيري الفريق المُضيف”.

وأضاف :”نحن في حيرة من أمرنا، لم نجد من يقف الى جانبنا، سوى ممثلي السفارة الجزائرية، وهم مشكورون على ذلك”.

وظهر الرجل الأول في “السياسي” غاضبا كثيرا، من المُعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء الجسور المُعلقة منذ وصولهم للأراضي الأوغندية.